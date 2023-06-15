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15:21, 15 июня 2023Бывший СССР

Уничтожение танков ВСУ вертолетом Ка-52 попало на видео

Минобороны России показало видео уничтожения двух танков ВСУ ракетами вертолета Ка-52
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Видео уничтожения двух танков Вооруженных сил Украины (ВСУ) управляемыми ракетами одного вертолета Ка-52 показали журналистам в Министерстве обороны России.

На опубликованных кадрах экипаж ударного вертолета на южнодонецком направлении обнаруживает в тепловизионном прицеле украинские танки, ведущие огонь по российским позициям.

Далее следует пуск двух управляемых ракет, которые поочередно поражают единицы бронетехники ВСУ, стоящие рядом друг с другом.

Ранее в сети показали видео уничтоженной колонны с американской бронетехникой на Времевском выступе в Запорожской области. На кадрах видны сгоревшие американские бронеавтомобили MaxxPro и танки Т-64БВ в районе поселка Новодаровка.

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    Алевтина Запольская
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