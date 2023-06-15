Появились кадры сожженной американской бронетехники на Времевском выступе

«РВ» опубликовала кадры трех сожженных бронеавтомобилей MaxxPro в районе Новодаровки

Российские военные сожгли колонну американской бронетехники на Времевском выступе. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Отмечается, что опубликованное видео было заснято украинскими военнослужащими. На нем видна сгоревшая колонна из трех американских бронеавтомобилей MaxxPro и танков Т-64БВ в районе поселка Новодаровка, находящегося на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

11 июня сообщалось, что горящие бронемашины MaxxPro были замечены на запорожском направлении. В начале июня также публиковались кадры подбитых американских бронеавтомобилей под Угледаром в ДНР.