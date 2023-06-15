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11:39, 15 июня 2023Бывший СССР

Появились кадры сожженной американской бронетехники на Времевском выступе

«РВ» опубликовала кадры трех сожженных бронеавтомобилей MaxxPro в районе Новодаровки
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Российские военные сожгли колонну американской бронетехники на Времевском выступе. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Отмечается, что опубликованное видео было заснято украинскими военнослужащими. На нем видна сгоревшая колонна из трех американских бронеавтомобилей MaxxPro и танков Т-64БВ в районе поселка Новодаровка, находящегося на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики (ДНР).

11 июня сообщалось, что горящие бронемашины MaxxPro были замечены на запорожском направлении. В начале июня также публиковались кадры подбитых американских бронеавтомобилей под Угледаром в ДНР.

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    Алевтина Запольская
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