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11:12, 11 июня 2023Бывший СССР

На запорожском направлении заметили горящие американские бронемашины MaxxPro

РВ: на запорожском направлении горят американские тяжелые бронемашины MaxxPro

На запорожском направлении замечены горящие американские тяжелые бронемашины MaxxPro, их сняли на видео. Запись публикует Telegram-канал RusVesna.

На видео показано, как среди поля на проселочной дороге стоят две горящие машины, пламя их полностью охватило. Помимо этого, видно, как вверх поднимается столб дыма. В течение ролика заметно, как камера начинает ближе снимать загоревшиеся объекты. После этого стало понятно, что это разбитые американские MaxxPro.

RusVesna также пишет, что российские военные продолжают отражать силы Украины. Кроме того, они массово разбивают западную боевую технику противника.

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    Варвара Кошечкина
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