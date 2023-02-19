Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:59, 19 февраля 2023Россия

Бой российских военных против американского MRAP MaxxPro ВСУ сняли на видео

Опубликованы видеокадры боя военных ВС РФ в окопах против американского MRAP MaxxPro ВСУ

В сети появилось видео боя российских военных против американского бронетранспортера MRAP MaxxPro Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На записи видно, как украинские военные атаковали российские позиции рядом с неназванным населенным пунктом. По ведущей огонь из 12,7-миллиметрового пулемета Browning M2 бронемашине два раза выстрелили из гранатомета, затем съемка прервалась.

Материалы по теме:
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО. Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО.Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
9 февраля 2023
Ракеты, танки и беспилотники: какое оружие Украине поставляет Запад?
Ракеты, танки и беспилотники:какое оружие Украине поставляет Запад?
29 октября 2022

При этом отмечается, что пулемет бронемашины стреляет в противоположную от гранатометчика сторону. Одной из причин такого поведения называется вероятная засада, подготовленная российскими военными.

Что такое MaxxPro

International MaxxPro — бронеавтомобиль производства Navistar International. Он был принят на вооружение США в 2007 году для срочного перевооружения войск в Ираке. Также бронированная военная машина стала перспективной заменой для устаревающих высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV во всех передовых частях американских вооруженных сил.

Аббревиатура MRAP обозначает, что машина подготовлена по программе защиты от мин и внезапных засад противника — mine resistant ambush protected. По данным из открытых источников, один такой бронеавтомобиль может превышать сумму в полмиллиона долларов.

Материалы по теме:
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023
«Украинцам легко готовить шпионов» Генерал ФСБ — о том, с какими угрозами столкнутся российские спецслужбы в 2023 году
«Украинцам легко готовить шпионов»Генерал ФСБ — о том, с какими угрозами столкнутся российские спецслужбы в 2023 году
6 января 2023

О появлении на территории Украины бронетранспортеров International MaxxPro в СМИ сообщали еще в августе 2022 года. Отмечалось, что на западе Украины была замечена 200-метровая колонна американской военной техники, которая состояла из 18 бронеавтомобилей указанной марки.

В ноябре 2022 года стало известно об уничтожении одного MaxxPro в одном из боев у населенного пункта Павловка в Херсонской области. Машину успешно поразили бойцы спецподразделения Донецкой народной республики (ДНР) «Каскад».

ВСУ в ожидании новой поставки техники

В последний пакет военной помощи США Киеву вошли 59 боевых машин пехоты Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 90 бронетранспортеров Stryker. Помимо этого, Пентагон решил передать Украине 53 бронеавтомобиля с противоминной защитой MRAP и 350 внедорожников HMMWV

Материалы по теме:
«Решение принимали быстро» Из-за конфликта украинских спецслужб погиб переговорщик с Россией. Кому выгодна его смерть?
«Решение принимали быстро»Из-за конфликта украинских спецслужб погиб переговорщик с Россией. Кому выгодна его смерть?
2 февраля 2023
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты: какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
HIMARS, гаубицы M777 и ракеты:какое новое оружие США и Европа отправили Украине за последние месяцы?
15 сентября 2022

В настоящее время Bradley уже переправлены с американского континента в Европу. В частности, боевые машины были замечены в порту Риги и на железнодорожных платформах, на которых их перевозили по территории Латвии.

Позднее выяснилось, что передача бронетехники в украинские войска может задержаться из-за проблем с логистикой на границе с Польшей. «Мы не учли того, что чертовски трудно доставить все эти грузы на Украину в полном комплекте», — поделился источник The Washington Post из администрации США. По его словам, логистические маршруты в Польше, Словакии и Румынии перегружены, поэтому о точных датах доставки не может быть и речи.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Бой российских военных против американского MRAP MaxxPro ВСУ сняли на видео
Российский доброволец описал тактику разведки ВСУ под Угледаром
Американский обозреватель назвал жестокой иронией обещания по НАТО для Украины
Пытавшегося выбросить годовалую дочь из окна россиянина арестовали
Гол российского форварда помог «Ванкуверу» разгромить «Филадельфию» в матче НХЛ
В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности
Стало известно об уничтожении американской радиолокационной станции на Украине
Звезду «Красотки» госпитализировали с пневмонией
Москвичи объяснили отсутствие моста на Кузнецком Мосту
Непобежденный чеченский боец дебютировал в UFC с поражения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.