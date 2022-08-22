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На Украине заметили колонну американской военной техники

Avia.pro: на Украину зашли 18 американских бронеавтомобилей International MaxxPro

Кадр: Avia.pro

На территорию Украины зашла 200-метровая колонна американской военной техники. Об этом сообщает портал Avia.pro.

По данным портала, на западе республики заметили 18 бронеавтомобилей International MaxxPro. Отмечается, что сейчас у Украины может быть уже около 80 американских бронеавтомобилей.

Ранее историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров предрек появление «афганских» самолетов в зоне проведения российской спецоперации на Украине.

Специалист напомнил, что когда американские военные уходили из Афганистана, то большое количество авиатехники вместе с афганскими экипажами перелетело в бывшие советские республики, граничащие с Афганистаном, — Таджикистан и Узбекистан.

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Варвара Кошечкина
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