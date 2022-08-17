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В зоне спецоперации предрекли появление «афганских» самолетов

Политолог Багдасаров заявил, что Таджикистан и Узбекистан отдадут технику США для Украины

Фото: Roland Balik / Reuters

На Украине, в зоне проведения российской спецоперации, в ближайшее время может появиться крупная партия американского вооружения. Это в беседе с MK.RU предрек политолог, историк, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Специалист напомнил, что когда американские военные уходили из Афганистана, то большое количество авиатехники вместе с афганскими экипажами перелетело в бывшие советские республики, граничащие с Афганистаном, — Таджикистан и Узбекистан.

Багдасаров, указав на недавние заявления властей центральноазиатских стран о готовности отдать оружие США, считает, что конечный пункт этой поставки — Украина. «Подчеркиваю, это 100 вертолетов и самолетов! Представляете, если в зоне нашей специальной военной операции на Украине сейчас появятся несколько десятков вертолетов и несколько десятков штурмовиков?» — заявил он.

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Речь может идти в том числе о российских вертолетах Ми-17, которые США купили для афганской армии, а также об американских штурмовиках, способных наносить удары по танкам и бронированной технике.

Собеседник газеты подчеркнул, что техника, вероятно, находится в хорошем состоянии. По его мнению, потенциальный маршрут переброски может проходить через Казахстан, Каспий, Южный Кавказ, Турцию, Болгарию и Румынию.

16 августа спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов призвал следить за тем, чтобы на Украину не попали порядка 100 самолетов и вертолетов, на которых афганские военные в прошлом году сбежали в Узбекистан и Таджикистан.

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Варвара Кошечкина
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