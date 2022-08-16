Россия призвала не допустить на Украину угнанные вертолеты

Спецпредставитель президента Кабулов призвал не допустить на Украину угнанные вертолеты

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в беседе с РИА Новости призвал, чтобы на Украину не попали порядка 100 самолетов и вертолетов, на которых афганские военные в прошлом году сбежали в Узбекистан и Таджикистан.

«Для нас важно, чтобы на Украину не попали те вертолеты и самолеты, которые оказались на территории Узбекистана и Таджикистана, когда афганские военачальники и военнослужащие бежали и перегнали несколько десятков вертолетов и самолетов: в Таджикистан около 60 и около 40-50 в Узбекистан», — сказал представитель ведомства.

В Афганистане в августе пришло к власти движение «Талибан» (запрещено в РФ, признано террористическим). Позднее стало известно, что в руки движения попали 48 американских боевых вертолетов и самолетов в исправном состоянии, оставшиеся после вывода армии США из Афганистана