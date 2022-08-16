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Россия призвала не допустить на Украину угнанные вертолеты

Спецпредставитель президента Кабулов призвал не допустить на Украину угнанные вертолеты

Фото: Pixabay

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в беседе с РИА Новости призвал, чтобы на Украину не попали порядка 100 самолетов и вертолетов, на которых афганские военные в прошлом году сбежали в Узбекистан и Таджикистан.

«Для нас важно, чтобы на Украину не попали те вертолеты и самолеты, которые оказались на территории Узбекистана и Таджикистана, когда афганские военачальники и военнослужащие бежали и перегнали несколько десятков вертолетов и самолетов: в Таджикистан около 60 и около 40-50 в Узбекистан», — сказал представитель ведомства.

В Афганистане в августе пришло к власти движение «Талибан» (запрещено в РФ, признано террористическим). Позднее стало известно, что в руки движения попали 48 американских боевых вертолетов и самолетов в исправном состоянии, оставшиеся после вывода армии США из Афганистана

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Марина Совина
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