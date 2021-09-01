Американские военные «оставили» талибам 48 самолетов и вертолетов

В руки движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) попали 48 американских боевых вертолетов и самолетов в исправном состоянии, оставшиеся после вывода армии США из Афганистана сообщает газета Daily Mail, ссылаясь на собственные подсчеты.

Как отметили журналисты, в конце июня 2021 года армия Афганистана имела 167 единиц техники (108 вертолетов и 59 самолетов). До взятия Кабула талибами в Узбекистан прибыло 46 единиц, в том числе 24 вертолета. Американские военные перед вылетом в США привели в неисправность 73 единицы авиационной техники. Подсчитав, эксперты пришли к выводу, что военные США «оставили» талибам часть самолетов и вертолетов, боевики получили 48 единиц техники. При этом их соотношение и состояние неизвестно.

Газета подчеркнула, что в распоряжении талибов сейчас находится вооружение, превышающее по числу техники авиацию десяти стран НАТО, таких как Албания, Исландия, Люксембург, Латвия, Литва и Эстония.

Ранее стало известно, что многие оставленные в аэропорту Кабула после вывода войск США из Афганистана боевые самолеты, джипы и другая военная техника оказались испорченными.

