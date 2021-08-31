Оставленные талибам самолеты США оказались испорченными

Многие оставленные в аэропорту Кабула после вывода войск США из Афганистана боевые самолеты, джипы и другая военная техника — испорченные боевые единицы, они были выведены из строя перед тем, как их оставили в стране. Об этом рассказал генерал Кеннет МакКензи, глава Центрального командования США, пишет Business Insider.

«Мы демилитаризовали эти системы: их никогда не получится снова использовать. Вывезти людей для нас было важнее, чем вернуть технику», — заявил военный. По его словам, речь идет о 70 бронированных машинах с противоминной защитой, 27 военных джипах и 73 летательных аппаратах. Сообщается, что противоракетные и минометные системы, установленные в аэропорту, были включены до последнего и выведены из строя только в самый последний момент — 30 августа.

О том, что США больше не контролируют аэропорт Кабула и воздушное движение в нем, сообщалось днем ранее.

До этого министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военные США оставили в Афганистане много высокоточного оружия, в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы и противотанковые управляемые ракеты