США пообещали уложиться в установленный талибами дедлайн

Власти США пообещали завершить эвакуацию американских военных и их афганских союзников до окончания 31 августа — даты, когда, согласно предыдущим договоренностям между США и «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация), воздушная гавань Кабула перейдет под контроль талибов. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге, посвященном приближению дедлайна.

Отвечая на вопрос журналиста, уверены ли в Пентагоне, что все войска США будут выведены из Афганистана до истечения крайнего срока — 31 августа, Кирби ответил утвердительно.

Журналисты также спросили пресс-секретаря о том, как Соединенные Штаты планируют вывозить из Афганистана американцев, которые останутся в стране после окончательного вывода войск. Пресс-секретарь заверил представителей прессы, что эвакуация оставшихся американцев будет проходить по линии Госдепа, а не военного ведомства. В дальнейшем власти США обещают оказывать содействие всем тем, кто хочет покинуть страну.

Социологический опрос, проведенный ABC, показал, что 84 процента американцев считают, что в Афганистане необходимо оставаться до полной эвакуации всех граждан США.

Ранее представители группировки «Талибан» заявили, что талибы займут аэропорт сразу после вывода иностранных войск. «В скором времени аэропорт полностью перейдет под наш контроль», — пообещал представитель «Талибана» Забиулла Муджахид

С 14 августа США вместе с союзниками смогли вывезти самолетами из аэропорта Кабула 116 700 человек. Эвакуация была продолжена даже 26 августа, когда в международном аэропорту имени Хамида Карзая произошла серия взрывов, унесших жизни 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих.