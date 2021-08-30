За день до окончания миссии США эвакуировали из Кабула 1200 человек

За минувшие сутки военно-транспортная авиации США вывезла из Кабула 1200 человек

За минувшие сутки силами военно-транспортной авиации США из Кабула было вывезено 1200 человек. Об этом сообщает телеканал CNN.

Кампания эвакуации граждан США и афганцев, сотрудничавших с международной коалицией, входит в завершающую стадию. По данным Белого дома, около 1200 человек были эвакуированы из афганской столицы за последние сутки. Это число значительно уступает рекорду недельной давности, когда с 23 по 24 августа американцы вывезли из Афганистана 21 тысячу человек.

В администрации американского президента подчеркнули, что несмотря на приближение 31 августа — последнего дня, когда представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) гарантируют безопасность войскам США, эвакуация будет продолжена в штатном режиме, этому не помешают ракетные обстрелы со стороны террористов «Исламского Государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, президента Джо Байдена проинформировали о ракетных ударах по кабульскому аэропорту. «Он был проинформирован, эвакуация продолжится без каких-либо перебоев. Президент передал приказ командующим на местах усилить меры безопасности и защитить наши вооруженные силы», — заявила Псаки.

С 14 августа США вместе с союзниками смогли вывезти самолетами из аэропорта Кабула 116 700 человек. Эвакуация была продолжена даже 26 августа, когда в международном аэропорту имени Хамида Карзая произошла серия взрывов, унесших жизни 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих.