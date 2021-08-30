Байдена проинформировали о ракетной атаке около аэропорта Кабула

Администрация США проинформировала американского президента Джо Байдена о ракетной атаке около международного аэропорта Кабула. Об этом сообщает пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

По словам Псаки, политику рассказали, что после обстрела работа в аэропорту имени Хамида Карзая продолжается без перебоев. «Он подтвердил приказ, согласно которому командующим следует удвоить усилия для выполнения приоритетной задачи: сделать все необходимое для защиты наших сил в стране», — отметила она.

Ранее стало известно, что погибшие в результате ракетной атаки США по автомобилю у аэропорта Кабула афганцы были членами одной семьи. Среди них было шесть детей, самым младшим из которых было два и три года. «Это был семейный дом, где мои братья жили со своими семьями», — отметил очевидец обстрела.

29 августа сообщалось, что в столице Афганистана недалеко от аэропорта произошел мощный взрыв, его последствия попали на видео. Позднее в Пентагоне подтвердили ракетный удар и отметили, что в уничтоженном транспортном средстве, предположительно, находилось большое количество взрывчатки, а также несколько террористов-смертников.