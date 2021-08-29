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В Кабуле раздался мощный взрыв

СМИ: мощный взрыв прогремел в Кабуле
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Фото: U.S. Marine Corps / Reuters

Новый мощный взрыв раздался недалеко от аэропорта афганской столицы Кабул. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Как сообщил источник РИА Новости, взрыв произошел из-за ракетного удара. Ранее сотрудники посольства США в Афганистане призвали своих граждан срочно покинуть здание аэропорта имени Хамида Карзая. По их словам, из достоверных источников поступила информация о «конкретной и заслуживающей доверия» угрозе теракта.

28 августа президент США Джо Байден заявил, что американские военные располагают информацией, что новый теракт в Кабуле должен произойти в ближайшие двое суток. Ситуацию в Афганистане американский лидер оценил как чрезвычайную.

26 августа рядом с аэропортом Кабула произошла серия из шести взрывов. В результате теракта, ответственность за который взяло ИГ (запрещенная в РФ организация), погибло около 200 человек, в том числе мирные афганцы, американские и британские военные, а также — боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ).

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