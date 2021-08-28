Военные США взорвали последний аванпост ЦРУ в Афганистане

Военнослужащие США уничтожили последнюю базу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Афганистане, находящуюся за пределами аэропорта в Кабуле. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, речь идет об аванпосте Eagle Base, на территории которого силы безопасности Афганистана проходили контртеррористическую подготовку. База была уничтожена направленным взрывом, «который слышали по всему Кабулу». Это было сделано для того, чтобы оставленное на базе оборудование и документы не попали в руки к движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), члены которого захватили власть в южноазиатской стране. При этом, как передает издание, ликвидация аванпоста не связана с серией взрывов, которые прогремели 26 августа близ аэропорта Кабула и унесли жизни десятков человек.

В настоящий момент из Афганистана эвакуировали 5,4 тысячи американцев. В США намерены завершить военную операцию по эвакуации к 31 августа. В Пентагоне отметили, что постоянно отслеживают ситуацию в Кабуле.

Ранее в Пентагоне заявили, что США провели спецоперацию против боевика группировки «Исламское государство в Хорасане», являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), который был ответственен за организацию нападений. Позднее в штаб-квартире Министерства обороны США уточнили, что в ходе удара были ликвидированы два боевика ИГ высокого ранга и еще один ранен.

26 августа в Кабуле, столице Афганистана, прогремели сразу несколько взрывов. Террорист-смертник привел в действие бомбу около отеля Baron, второй случай произошел у водосточного канала, который ведет в воздушную гавань. Позже сообщалось еще о нескольких взрывах. Ответственность за теракты в столице Афганистана взяла на себя террористическая группировка ИГ.