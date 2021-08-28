Мир
 
Последние новости
Сервис Главархива «Моя семья» пополнили документами для поиска родственников 
Со Стивена Сигала захотели взыскать сотни тысяч долларов
S7 прокомментировала инцидент с устроившей дебош пассажиркой бизнес-класса
Усик обратился к оценившему его силу Джошуа
Украинские военнослужащие заявили о нарушениях перемирия в Донбассе
В Госдуме рассказали о серьезном конфликте США и Китая
Умер актер сериалов «Тайны следствия» и «Ментовские войны»
Россиян научили выбирать пармезан
Бастрыкин поручил провести проверку после массовой драки мигрантов в Москве
Новости партнеров
Прослушать новость

Военные США ликвидировали в Афганистане двух боевиков

В Пентагоне заявили о ликвидации двух боевиков ИГ в Афганистане
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Sgt. Victor Mancilla / Reuters

В результате удара военных США в Афганистане ликвидированы два боевика «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пентагон.

«Нам неизвестно о потерях среди гражданского населения», — заявил американский генерал Хэнк Тейлор.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не пояснил, причастны ли уничтоженные боевики к теракту возле аэропорта Кабула 26 августа.

В настоящий момент из Афганистана эвакуировали 5,4 тысячи американцев. В США намерены завершить военную операцию по эвакуации к 31 августа. В Пентагоне отметили, что постоянно отслеживают ситуацию в Кабуле.

Ранее президент США Джо Байден дал армии США «всю необходимую свободу действий» для операций против «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) в Афганистане.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Талибы сообщили о задержанных в связи с терактами в Кабуле
Потери США в Кабуле оказались худшими за десять лет
Байден дал армии США «всю свободу действий» для борьбы с ИГ