Военные США ликвидировали в Афганистане двух боевиков

В Пентагоне заявили о ликвидации двух боевиков ИГ в Афганистане

В результате удара военных США в Афганистане ликвидированы два боевика «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Пентагон.

«Нам неизвестно о потерях среди гражданского населения», — заявил американский генерал Хэнк Тейлор.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби не пояснил, причастны ли уничтоженные боевики к теракту возле аэропорта Кабула 26 августа.

В настоящий момент из Афганистана эвакуировали 5,4 тысячи американцев. В США намерены завершить военную операцию по эвакуации к 31 августа. В Пентагоне отметили, что постоянно отслеживают ситуацию в Кабуле.

Ранее президент США Джо Байден дал армии США «всю необходимую свободу действий» для операций против «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) в Афганистане.

