Байден дал армии США «всю свободу действий» для борьбы с ИГ

Байден предоставил военным США свободу действий для борьбы с ИГ в Афганистане

Президент США Джо Байден дал армии США «всю необходимую свободу действий» для операций против «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

«Президент подтвердил военному командованию свое согласие предоставить всю необходимую свободу действий для проведения операций в целях защиты наших военнослужащих», — говорится в заявлении.

В пятницу, 27 августа, Байден провел совещание с генералами и дипломатами, на заседании также в режиме видеоконференции присутствовала вице-президент США Камала Харрис. Силовики проинформировали президента и вице-президента о том, что в Кабуле с высокой вероятностью будет совершена новая атака, однако ими были приняты максимальные меры для защиты аэропорта.

«Мы этого не простим, мы этого не забудем. Мы найдем вас и уничтожим. Вы за все заплатите. Наши люди и наша безопасность — это основной приоритет моей команды», — заявил американский лидер в четверг, 26 августа, комментируя причастность ИГ к терактам в кабульском аэропорту.

Серия взрывов произошла возле кабульского аэропорта 26 августа. В результате теракта погибли около 200 человек, в том числе двое британцев и 13 американских военнослужащих. Таких единовременных потерь в Афганистане США не несли с 2011 года.