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Талибы сообщили о задержанных в связи с терактами в Кабуле

Пресс-секретарь талибов Муджахид: несколько человек задержаны в связи с терактами в Кабуле
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Фото: Hussain Ali / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Несколько человек задержаны у аэропорта имени Хамида Карзая в связи с терактами в Кабуле. Об этом сообщил пресс-секретарь движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) на брифинге для журналистов. Его слова приводит РИА Новости.

Точные детали, по его словам, пока не разглашаются. Ранее «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) сообщило имя террориста-смертника, устроившего самоподрыв рядом с кабульским аэропортом. Им оказался некий боевик Абдул-Рахман Логари.

По словам радикалов, Логари смог преодолеть все контрольно-пропускные пункты по пути к воротам аэропорта и подошел на расстояние пяти метров к солдатам США. Из-за действий террористов в Кабуле погибли 170 человек. По последним данным ранены более 1 тысячи. В их числе — 13 американских военных.

После гибели солдат контингента США, президент Джо Байден приказал готовиться к нанесению ударов по ИГ. Он заверил, что американские военные силы накажут всех причастных к взрывам в Кабуле. По его словам, удары будут нанесены по руководству и инфраструктуре «Исламского государства».

26 августа произошла серия терактов в Кабуле. Первые два взрыва произошли у ворот аэропорта, где скопились люди, ожидающие эвакуации. После этого началась стрельба по гражданским. Ответственность на себя взяла афганская ячейка ИГ «Вилаят Хорасан» (запрещенная в РФ террористическая организация).

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