В США описали «самый мрачный» день президентства Байдена

Серия взрывов в Кабуле, унесшая самое большое количество жизней американских военных в Афганистане с 2011 года, превратила 26 августа в самый мрачный день в президентстве Джо Байдена, пишет издание Politico.

Произошедший теракт спутал планы американской администрации и самого главы государства, планировавшего накануне встретиться с новоизбранным премьером Израиля Нафтали Беннетом, а также провести конференцию с губернаторами и обсудить проблемы беженцев. Собеседник издания из Белого дома отметил, что четверг стал для членов администрации одним из наиболее эмоционально тяжелых дней с момента вступления Байдена в должность президента Соединенных Штатов.

По его словам, сам Байден часами пребывал в ситуационной комнате и Овальном кабинете в кругу членов команды национальной безопасности. Вместе с госсекретарем Энтони Блинкеном, министром обороны Ллойдом Остином и председателем Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генералом Марком Милли президент анализировал последние новости, поступавшие из афганской столицы. Путешествующая по Азии вице-президент США Камала Харрис также поменяла планы и приняла участие в утренней встрече Байдена с командой нацбезопасности.

Согласно имеющимся данным, Вашингтон держит непрерывную связь с командирами в Афганистане и пытается выяснить, как произошедшее может отразиться на сроках эвакуации граждан из Кабула.

Издание отмечает, что выступление Байдена на состоявшейся в день теракта конференции было эмоциональным. Утверждается, что по его виду было заметно, что он в некоторые моменты речи боролся со слезами, а во время ответа на последний вопрос — опирался подбородком на микрофоны.

Politico указывает, что потеря военнослужащих в Афганистане — именно то, чего всячески пытался избежать глава Белого дома. По данным журналистов, в годы вице-президентства Байден тесно сотрудничал с семьями военных и неоднократно заявлял о родстве с ними после смерти своего сына Бо, служившего в Ираке, поэтому произошедшее воспринимается им как личная трагедия.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заверил, что не допустил бы взрывов в Кабуле, если бы остался американским лидером. Он добавил, что произошедшее в Афганистане продемонстрировало слабость американских войск под управлением действующей администрации. По его словам, теракт в Кабуле — это «самая позорная вещь», которая когда-либо происходила с Соединенными Штатами.

Накануне, 26 августа, в Кабуле произошло как минимум шесть взрывов. В результате атак, по последним данным, погибли 110 человек. Ответственность за теракты взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).