Число погибших во время взрывов в Кабуле превысило сто человек

WSJ: количество погибших при взрывах в Кабуле, включая военных США, превысило сто человек

Количество погибших во время взрывов в Кабуле, включая военнослужащих из США, превысило сто человек, об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Издание приводит следующие цифры со ссылкой на официальных лиц в Вашингтоне: по меньшей мере 90 афганцев и 13 американцев стали жертвами взрыва.

Отмечается, что эта террористическая атака ознаменовала самый смертоносный день для американских военных в Афганистане с 2011 года и произошла всего за пять дней до крайнего срока, установленного администрацией Байдена для полного вывода войск из страны.

В Кабуле прогремело как минимум шесть взрывов. Ранее Минздрав Афганистана сообщал о 90 погибших и более чем 150 раненых. Пентагон также заявил о гибели 13 американских военнослужащих, среди них есть военный медик. Еще 20 получили ранения, состояние десятерых из них оценивается как критическое.