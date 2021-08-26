Российский дипломат нашла очевидный почерк ИГ во взрывах в Кабуле

Зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева: во взрывах в Кабуле есть почерк ИГ

В терактах в кабульском аэропорту есть почерк террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ, запрещена в России), заявила во время выступления на заседании Совета Безопасности заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева, пишет ТАСС.

Она выразила соболезнования близким погибших из-за «ужасных терактов в Кабуле». Евстигнеева сравнила теракты с крупными взрывами ранее и нашла схожие черты. «Почерк ИГИЛ очевиден», — отметила российский дипломат.

В четверг, 26 августа, в столице Афганистана прогремели сразу несколько взрывов. Сначала террорист-смертник привел в действие бомбу около отеля Baron, где собирались иностранцы. Затем в воздух взлетел автомобиль у водосточного канала, который ведет в аэропорт. Позже стало известно о взрывах в окрестностях Кабула и стрельбе в центре города.

Пентагон сообщил о гибели 13 американских военных, среди жертв есть один медик. Кроме того, пострадали около 20 военнослужащих, десять из них в критическом состоянии.

Ответственность за взрывы в столице взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.