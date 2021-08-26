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Число погибших в кабульском аэропорту американских военных выросло

В результате терактов в кабульском аэропорту погибли 13 американских солдат
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Фото: Reuters

Число погибших во время двух взрывов в аэропорту Кабула американских военных выросло до 13 человек, со ссылкой на Пентагон пишет Life.

В американском военном ведомстве отметили, что жертвами нападения стали 13 солдат, среди погибших есть один медик. Кроме того, 20 военных в результате терактов получили ранения, состояние десятерых из них оценивается как критическое.

В четверг, 26 августа, в столице Афганистана прогремели сразу несколько взрывов. Первый устроил террорист-смертник в аэропорту Кабула, неподалеку от отеля Baron. Около него часто собирались иностранцы — граждане Великобритании и США. Второй взрыв прогремел у водосточного канала, который ведет в аэропорт. В воздух взлетела машина, начиненная взрывчаткой. Позже поступила информация о стрельбе в центре столицы Афганистана. Сообщалось о десяти погибших американских военных.

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