Число погибших американских военных в Кабуле выросло до 10

По меньшей мере 10 американских военных погибли в результате взрыва, который устроил террорист-смертник в Кабуле. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

«По меньшей мере 10 американских морских пехотинцев и солдат были убиты в результате взрыва, совершенного в четверг террористом-смертником у аэропорта Кабула», — сообщили телеканалу неназванные американские чиновники.

Ранее Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за теракт около аэропорта Кабула.

26 августа на территории, которая прилегает к кабульскому аэропорту, произошло два теракта. Первый взрыв, произошедший у отеля Baron, предположительно, был устроен смертником. Второй произошел у водосточного канала, который ведет в аэропорт. Также поступила информация о стрельбе в центре Кабула.