Момент взрыва возле аэропорта Кабула попал на видео

Момент взрыва, который произошел возле аэропорта Кабула, попал на видео. Очевидцы сняли происходящее на камеру и выложили в сеть, ролик с места атаки опубликовали в Twitter.

На кадрах видно, как яркие вспышки взрыва в афганском аэропорту озаряют ночное небо. Согласно информации агенства, на ролике запечатлена вторая атака из двух.

Видео момента первого взрыва ранее опубликовало агентство AFP News в своем Twitter-канале. В ролике запечатлено, как над городом оседают клубы дыма и пыли.

Сообщалось, что жертвами теракта, который произошел 26 августа в аэропорту Кабула, стали более 10 человек. Агентство Reuters со ссылкой на представителей террористического движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) писало, что речь идет как минимум о 13 погибших. Среди жертв атаки есть дети.

В результате атаки пострадали афганцы, также ранения получили военнослужащие американской армии. По информации Fox News, как минимум трое американских военных пострадали в ходе происшествия. При этом пресс-секретарь министерства обороны США Джон Кирби подтвердил, что двое граждан США погибли в результате взрыва.

Ранее в сети появились первые кадры обстановки после взрыва в столице Афганистана. На кадрах видно, как очевидцы атаки уносят пострадавших в безопасное место, а дороги на подъезде к аэропорту заполнены людьми и автомобилями. По некоторым данным, теракт совершил террорист-смертник.