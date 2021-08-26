В результате взрыва у аэропорта Кабула пострадали американские военные

В результате взрыва у международного аэропорта Кабула пострадали военнослужащие армии США. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на официальные источники в Вашингтоне.

По информации издания, как минимум трое американских военных получили ранения в результате атаки террориста-смертника. Fox News пишет, что президента США Джо Байдена проинформировали о взрыве.

Ранее сообщалось, что в сети появились первые кадры, на которые попала обстановка после теракта в афганской столице. На ролике видно, как свидетели атаки уносят пострадавших. Дороги на подъезде к аэропорту заполнены людьми и автомобилями.

По некоторым данным, взрыв около кабульского аэропорта совершил террорист-смертник. На данный момент есть информация о погибших, их точное число уточняется.