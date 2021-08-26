В результате взрыва у аэропорта Кабула погибли два человека

Al Jazeera: из-за взрыва у аэропорта Кабула погибли как минимум два человека

В результате взрыва у аэропорта Кабула погибли как минимум два человека. Об этом сообщает Al Jazeera.

По словам корреспондента издания, два человека мертвы. Он добавил, ссылаясь на источники в «Талибане» (запрещенная в России террористическая организация), что взрыв был произведен террористом смертником рядом с лагерем британских войск. В том месте собирались афганские беженцы, которые хотели покинуть страну.

Ранее из-за взрыва у кабульского аэропорта пострадали военнослужащие армии США. По информации издания, как минимум трое американских военных получили ранения в результате атаки террориста-смертника.