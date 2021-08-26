Появилось видео с места теракта около аэропорта Кабула

В сети появились первые кадры, запечатлевшие ситуацию после взрыва в афганской столице. Видео с места теракта публикует Telegram-канал Mash.

На записи видно, что пострадавших уносят очевидцы инцидента. Дороги на подъезд к аэропорту заполнены людьми и автомобилями. Движение, судя по всему, заблокировано, машины стоят в пробке.

Взрыв около международного аэропорта Кабула произошел 26 августа. По данным источника CNN, в результате инцидента пострадали несколько афганцев, их число не уточняется.

По некоторым данным, теракт совершил террорист-смертник.

О теракте в аэропорту Кабула ранее предупреждал министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиаппи. По его словам, в стране высока угроза терактов, которая исходит со стороны различных террористических группировок. Великобритании уже стало известно о подготовке таких атак.