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Пентагон подтвердил взрыв возле аэропорта Кабула

Пентагон: взрыв произошел снаружи аэропорта Кабула
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Фото: U.S. Central Command / Reuters

Возле аэропорта Кабула произошел взрыв. Информацию подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, в настоящий момент нет официальных данных о пострадавших. «Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем», — добавил Кирби.

По данным источника CNN, в результате взрыва пострадали несколько афганцев, их число не уточняется.

О теракте в аэропорту Кабула ранее предупреждал министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиаппи. По его словам, в стране высока угроза терактов, которая исходит со стороны различных террористических группировок. Великобритании уже стало известно о подготовке таких атак.

Эти сведения также подтверждали в Бельгии — премьер-министр Александр де Кроо заявил, что из-за сообщений о готовящихся терактах власти страны решили прекратить операции по эвакуации и выводу всего персонала из афганской столицы.

Представители Пентагона отмечали, что боевики группировки «ИГ-Хорасан» (ответвление террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории РФ) грозили устроить теракты на подступах к международному аэропорту Кабула.

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