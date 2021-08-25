Террористы пригрозили терактами на подступах к аэропорту Кабула

Боевики группировки «ИГ-Хорасан» (ответвление террористической организации пригрозили «Исламское государство», запрещенной на территории РФ) пригрозили устраивать теракты на подступах к международному аэропорту Кабула. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителей американского Пентагона.

Власти США опасаются, что террористы хотят посеять хаос в аэропорту, откуда проводится эвакуация иностранных граждан и афганцев, сотрудничавших с иностранными войсками.

Региональный источник CNN, который занимается борьбой с терроризмом, сообщил, что несколько сотен членов «ИГ-Хорасан» сбежали из тюрем в Баграме и Пули-Чархи, расположенных к востоку от Кабула. В связи с этим американские власти всерьез опасаются террористических атак.