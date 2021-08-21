«Талибан» раскрыл срок формирования нового правительства в Афганистане

РИА Новости: «Талибан» примет решение о правительстве Афганистана в течение двух недель

Глава политического офиса террористического движения «Талибан» (запрещено в России) мулла Абдул Гани Барадар планирует принять решение о структуре будущего правительства Афганистана в ближайшие две недели. Такие сроки раскрыл источник РИА Новости в группировке.

Другой источник агентства отметил, что высокопоставленные члены «Талибана» обсудили в Кабуле формирование инклюзивного правительства. Переговоры продолжаются.

Ранее представитель политического бюро движения сообщил, что у Афганистана будет новая конституция, стране это необходимо. Он также поделился другими планами талибов: по его словам, пока они не объявили официально о создании нового государства, Исламского эмирата Афганистан, но хотят это сделать.

Талибы захватили Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Представители движения заверили международное сообщество, что они намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами.

