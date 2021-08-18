Пентагон заявил о неожиданно быстрой победе талибов в Афганистане

Американское военное командование при работе над сценариями развития событий в Афганистане не получало от специалистов никаких предупреждений о том, что движение «Талибан» (запрещено в России) может столь быстро одержать победу над афганской армией. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, передает «Интерфакс».

По его словам, никто в Пентагоне не был осведомлен о том, что подобный коллапс может произойти всего за 11 дней. Милли объяснил, что американские военные рассматривали три основных варианта развитий событий в Афганистане. Один из них предусматривал победу талибов в стране в течение нескольких недель, месяцев или лет, но только после окончательного вывода войск США из страны. Второй сценарий предполагал гражданскую войну в Афганистане, а третий — политическое урегулирование конфликта, отмечает генерал.

Ранее первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман рассказала, что американские военные эвакуировали из Кабула по воздуху еще 2 тысячи человек за сутки. Она также уточнила, что за последние несколько дней дипломаты США, находящиеся в столице Афганистана, обработали около пяти тысяч заявок от желающих покинуть страну. В настоящее время в аэропорту Кабула находятся 4,5 тысячи американских военнослужащих, людей эвакуируют около 20 военно-транспортных самолетов.

Талибы захватили Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Представители движения «Талибан» заверили международное сообщество, что они намерены поддерживать мирные и конструктивные отношения со всеми заинтересованными сторонами.