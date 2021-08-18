США отказались считать Гани политической фигурой в Афганистане

Ашраф Гани больше не является политической фигурой в Афганистане, заявили в Госдепе США

США больше не считают Ашрафа Гани значимой политической фигурой в Афганистане. Об этом заявила первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерма, передает РИА Новости.

«Гани больше не является фигурой в Афганистане», — заявила она. При этом США не потерпят, чтобы правительство превратило Афганистан в «убежище для террористов», добавила Шерма. По ее словам, американская сторона четко обозначила свою приверженность борьбе с терроризмом в этой стране.

Ранее Ашраф Гани обратился к народу страны и пообещал вернуться в республику в ближайшем будущем. Он заявил, что его вынудили покинуть Афганистан, а также подтвердил, что на данный момент находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Гани уехал из Афганистана 15 августа, когда движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) вошло в Кабул и объявили о полном контроле над территорией страны.