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Бежавший президент Гани пообещал вернуться в Афганистан

Президент Афганистана Ашраф Гани обратился к народу страны
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Ашраф Гани
Ашраф Гани
Фото: Reuters

Президент Афганистана Ашраф Гани обратился к народу страны. Политик опубликовал обращение к афганцам на своей странице в Facebook.

В своем обращении бежавший президент подтвердил, что находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Он заявил, что его вынудили покинуть Афганистан. Государственный лидер пообещал вернуться в республику в ближайшем будущем.

Гани также назвал необоснованными сообщения о том, то он вывез из страны крупные суммы денег.

Ранее стало известно, что афганский президент попал в больницу в Абу-Даби на фоне ухудшения здоровья. Об этом сообщил ТАССбывший советник афганского министерства иностранных дел Фахриддин Гаризаде.

Гани уехал из Афганистана 15 августа, когда талибы вошли в Кабул и объявили о полном контроле над территорией страны. После его бегства появились сообщения о том, что лидер пытался забрать с собой крупную сумму денег. Афганский посол в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар оценил ее в 169 миллионов долларов.

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