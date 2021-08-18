Бежавший президент Афганистана попал в больницу

Президент Афганистана Ашраф Гани, бежавший из страны, попал в больницу в Абу-Даби, сообщает ТАСС со ссылкой на иранское агентство YJC.
Сообщается, что Гани госпитализирован в одну из эмиратских больниц на фоне ухудшения здоровья. Об этом источнику в агентстве сообщил бывший советник афганского министерства иностранных дел Фахриддин Гаризаде.
Ранее стало известно, что Ашраф Гани, бежавший из страны на прошлой неделе, находится в Объединенных Арабских Эмиратах, что подтвердили в МИД этой страны.
Глава Минобороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол арестовать Гани. «Торгующие и продающие родину должны быть арестованы и наказаны», — высказался он.