В Афганистане призвали Интерпол арестовать бывшего президента Гани

Глава Минобороны Афганистана Бисмилла Хан Мохаммади призвал Интерпол арестовать бывшего президента страны Ашрафа Гани, сбежавшего после прихода в Кабул «Талибана» (движение запрещено в РФ). Об этом написал на своей странице в Twitter.

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«Торгующие и продающие родину должны быть арестованы и наказаны», — написал Мохаммади. После публикации требования главы Минобороны в Twitter-аккаунте афганского новостного телеканала Kabul News появилось сообщение, что экс-президент Афганистана находится в столице ОАЭ Абу-Даби. Позже телеканал поддержал призыв Мохаммади к Интерполу о задержании Гани.

Ашраф Гани покинул Афганистан 15 августа, когда талибы без боя заняли Кабул и объявили о полном контроле над территорией страны. После его бегства появились сообщения о том, что экс-президент пытался забрать с собой крупные суммы денег. Часть из них пришлось оставить в аэропорту, так как не все поместилось в самолет.

Сейчас руководство государством осуществляет временный совет. В его состав вошли бывший президент Афганистана Хамид Карзай и экс-премьер-министр Абдулла Абдулла. В будущем совет должен будет официально передать власть движению «Талибан».