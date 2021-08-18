Талибы приказали гражданам Афганистана сдать оружие и боеприпасы

Представитель радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) заявил, что все граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы талибам немедленно. Об этом пишет Reuters.

В сообщении отмечается, что любая жалоба мирных жителей на действия талибов будет изучена и расследована. Кроме того, представители движения пообещали установить мирный диалог с бывшим правительством и сделать все для того, чтобы чиновники чувствовали себя в безопасности.

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«"Талибан" не должен и не будет праздновать свое превосходство. Победа принадлежит народу Афганистана», — заключили в заявлении.

17 августа талибы также объявили всеобщую амнистию для бывших правительственных чиновников и разрешили женщинам вести программы на телевидении. Профессор лондонского университета Birkbeck Роберт Сингх в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что относится к таким обещаниям подозрительно: по его мнению, «Талибан» все так же остается сугубо радикальным движением, которое пытается «пустить пыль в глаза» правительствам западных стран.

15 августа боевики «Талибана» объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. По некоторым данным, сейчас управление страной передано временному совету, который вскоре передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.