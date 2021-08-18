Мир
 
Последние новости
Советник Зеленского признал бессмысленным построение демократии на Украине
Изгнанный 20 лет назад лидер талибов вернулся в Афганистан
Лидер Rammstein выступит на Красной площади
Российские банки резко сократили выдачу ипотеки
Девушка-боец MMA восхитила фанатов фото с декольте
Шойгу предрек гибель человечества из-за нерационального потребления ресурсов
Девушка придумала способ не носить бюстгальтер под облегающей одеждой
Россияне обратились к властям после убийства женщины в парке 
Минцифры примет решение по замене бумажного паспорта смарт-картой до конца года
Новости партнеров
Прослушать новость

Трамп заявил о переходе переданных Афганистану вертолетов США к России

Экс-президент США Трамп заявил, что переданные Афганистану вертолеты США попадут к России
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: РИА Новости

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что переданные армии Афганистана американские боевые вертолеты теперь попадут к России. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу Fox News.

«Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолеты Black Hawk, которые теперь будет изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», — заявил экс-президент.

Также он возмутился тем, что США не уничтожили военную технику перед уходом из Афганистана, и теперь она перешла в руки «Талибана» (организация запрещена в России).

Ранее Трамп заявил, что США ежегодно тратили на свое присутствие в Афганистане 42 миллиарда долларов, в то время как общие расходы России на содержание всей армии составили 50 миллиардов долларов. Бывший американский лидер также посчитал текущую ситуацию «ужасными временами» для США. По его мнению, за все годы существования Америка ни разу не подвергалась подобному унижению.

15 августа «Талибан» объявил, что контролирует территорию Афганистана после того, как его боевики вошли в Кабул. Президент страны Ашраф Гани покинул страну. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Бывший вице-президент США назвал виновных в победе талибов в Афганистане
Трамп сравнил годовые расходы США на Афганистан с военным бюджетом России
Трамп обвинил армию Афганистана в погоне за деньгами