Трамп заявил о переходе переданных Афганистану вертолетов США к России

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что переданные армии Афганистана американские боевые вертолеты теперь попадут к России. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу Fox News.

«Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолеты Black Hawk, которые теперь будет изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», — заявил экс-президент.

Также он возмутился тем, что США не уничтожили военную технику перед уходом из Афганистана, и теперь она перешла в руки «Талибана» (организация запрещена в России).

Ранее Трамп заявил, что США ежегодно тратили на свое присутствие в Афганистане 42 миллиарда долларов, в то время как общие расходы России на содержание всей армии составили 50 миллиардов долларов. Бывший американский лидер также посчитал текущую ситуацию «ужасными временами» для США. По его мнению, за все годы существования Америка ни разу не подвергалась подобному унижению.

15 августа «Талибан» объявил, что контролирует территорию Афганистана после того, как его боевики вошли в Кабул. Президент страны Ашраф Гани покинул страну. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам.

