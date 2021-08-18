Бывший вице-президент США назвал виновных в победе талибов в Афганистане

Бывший вице-президент США Майк Пенс назвал виновных в победе «Талибана» (организация запрещена в РФ) в Афганистане. По его мнению, ответственность за приход талибов к власти лежит на американском лидере Джо Байдене, пишет The Wall Street Journal.

Пенс напомнил, что в феврале 2020 года бывшая администрация Соединенных Штатов, которую возглавил Дональд Трамп, подписала с талибами соглашение. В нем содержалось требование прекратить любые атаки на американский контингент, не предоставлять убежище террористам и вести переговоры с официальными афганскими властями о создании нового правительства.

Бывший вице-президент подчеркнул, что это соглашение принесло стабильность в исламскую республику, которого там не было годами. После того, как Байден занял пост президента, он заявил, что войска США останутся в Афганистане еще на четыре месяца, хотя на то не было объективных причин.

«Когда Байден разрушил сделку, талибы начали массированное наступление против афганского правительства и заняли Кабул. Они знали, что при нынешнем президенте им почти ничего не угрожает. Слабость порождает зло, и тот масштаб зла, который наблюдается сейчас в Афганистане, красноречивее всех слов говорит о слабости Байдена», — заключил Пенс.

Ранее стало известно, что рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена упал до самой низкой отметки с момента его инаугурации после захвата власти в Афганистане «Талибаном» (организация запрещена в РФ). Популярность Байдена упала, когда талибы захватили Кабул после двух десятилетий военного присутствия США в Афганистане и триллионов вложенных туда долларов налогоплательщиков.

