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Рейтинг Байдена упал до самой низкой отметки после захвата власти талибами

Рейтинг Байдена снизился до 46 процентов после прихода к власти в Афганистане талибов
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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress.com

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена упал до самой низкой отметки с момента его инаугурации после захвата власти в Афганистане «Талибаном» (организация запрещена в РФ). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Reuters совместно с социологической службой Ipsos.

По сравнению с результатами, полученными в пятницу 13 августа, рейтинг упал на семь процентов. 46 процентов совершеннолетних американцев одобряют работу главы Белого дома, это самый низкий показатель, зафиксированный в еженедельных опросах, которые начались, когда лидер вступил в должность в январе.

Популярность Байдена упала, когда талибы захватили Кабул после двух десятилетий военного присутствия США в Афганистане и триллионов вложенных туда долларов налогоплательщиков. Однако большинство как республиканцев, так и демократов заявили, что хаос был признаком того, что Соединенным Штатам следует уйти.

Ранее издание The Associated Press сообщило, что Вашингтон потратил на восстановление Афганистана около 145 миллиардов долларов. На поддержание военных и полиции, а также обучение силовиков ушло 83 миллиарда долларов, однако в конечном итогу значительная часть оружчия и техники перешла в руки талибов.

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