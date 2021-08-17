Белый дом заявил о доверии Байдена к разведке США после ситуации в Афганистане

Псаки заявила, что Байден доверяет разведке США после захвата власти в Афганистане

Президент Джо Байден по-прежнему доверяет разведке США после стремительного захвата власти движением «Талибан» (организация запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит ТАСС.

Таким образом она ответила на вопрос журналиста, продолжает ли американский лидер доверять оценкам разведсообщества. «Конечно, да. Он работает в тесной координации, на регулярной основе получает брифинги много раз на дню», — подчеркнула официальный представитель.

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Ранее газета The New York Times заявила, что американские спецслужбы давали прогноз о быстром крахе афганской армии, несмотря на то, что президент США Джо Байден заявлял маловероятности такого исхода событий. Отмечается, что оценки спецслужб относительно перспективы захвата Афганистана талибами были все более пессимистичными, там усомнились, что афганские силы безопасности смогут оказать сопротивление талибам и удержится ли правительство страны в Кабуле.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам.

