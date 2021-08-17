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Силы сопротивления начали бои с талибами в Афганистане

Афганские силы сопротивления отбили у талибов район в провинции Парван и продолжили бои
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Фото: Omar Sobhani / РИА Новости

Силы афганского сопротивления под управлением вице-президента страны Амруллы Салеха начали активные бои с боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России), захватившего контроль над всем Афганистаном. Об этом сообщает РИА Новости.

Источники агентства рассказали, что солдаты сопротивления отбили у талибов район Чарикар в провинции Парван и продолжили ожесточенные бои в Панджшере — единственном регионе, который боевикам не удалось взять. Через Чарикар проходит важнейшая транспортная магистраль республики, которая связывает Кабул с Мазари-Шарифом, крупнейшим городом на севере Афганистана.

Отмечается, что на данный момент для поддержки афганцев в Панджшер направляются десять тысяч бойцов, в числе которых генерал Абдул Рашид Дустум.

Ранее сообщалось, что Салех назвал себя временным главой страны, сославшись на государственную Конституцию. Он призвал жителей Афганистана присоединиться к сопротивлению против «Талибана». «В отличие от США/НАТО, мы не теряли духа и видим впереди огромные возможности. Бесполезные предостережения закончены», — заключил вице-президент.

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