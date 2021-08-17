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Стали известны детали переговоров США с талибами перед бегством президента Гани

Bloomberg: бегство президента Афганистана поставило крест на договоре США с талибами
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Ашраф Гани
Ашраф Гани
Фото: Reuters

Бегство президента Афганистана Ашрафа Гани после захвата контроля над республикой боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в России) поставило крест на договоре США с талибами о режиме прекращения огня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, владеющие информацией о деталях соглашения.

По данным агентства, договоренность о создании переходного правительства была достигнута на переговорах при участии США в столице Катара Дохе. Она предполагала мирное разделение властных полномочий между афганским правительством и боевиками.

Когда стало известно о том, что Гани покинул страну, для всех сторон переговоров это стало неожиданностью. Учитывая текущую ситуацию в Афганистане, источники Bloomberg отметили, что теперь представителей «Талибана» будет непросто убедить отказаться от полной власти над республикой.

Ранее сообщалось, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех назвал себя временным главой страны, сославшись на государственную Конституцию. По его словам, на данный момент он находится в Афганистане и устанавливает контакты с мировыми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили, что держат под контролем всю территорию Афганистана. Президент сразу же покинул страну, объяснив это стремлением избежать кровопролития. По некоторым данным, в ходе побега политик забрал с собой очень крупные суммы денег. В Кремле заявили, что Гани должен быть привлечен к ответственности афганским народом за позорное бегство.

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