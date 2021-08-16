Кремль обвинил бежавшего президента Афганистана в «позорном конце»

Президент Афганистана Ашраф Гани должен быть привлечен к ответственности афганским народом за бегство из страны. Такое обвинение в интервью телеканалу «Звезда» предъявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

«Избрался сомнительно, правил плохо и закончил позорно. Другого у меня определения нет в отношении этого человека», — заметил представитель Кремля и МИД и подчеркнул, что Гани именно «самым позорным образом» бежал из страны, а не покинул ее.

При этом, по словам собеседника телеканала, в своем в телеобращении к афганскому народу глава государства утверждал, что готов «жизнь положить до последнего».

Ранее Кабулов также заявил, что Москва надеется на соблюдение договоренностей со стороны боевиков «Талибана» (движение признано террористическим, запрещено на территории РФ) по безопасности стран Средней Азии. Он отметил, что в настоящий момент российская сторона не видит ни одного факта угрозы со стороны талибов.

15 августа стало известно, что талибы полностью контролируют территорию Афганистана вместе со столицей государства Кабулом. Президент Гани покинул страну, чтобы, по его словам, избежать кровопролития. Сейчас Афганистаном руководит временный совет, который должен будет передать власть «Талибану».

