В ОДКБ начали подготовку к учениям на границе с Афганистаном

В ОДКБ начали готовиться к учениям возле таджикско-афганской границы

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готовятся к военным учениям на границе с Афганистаном. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, пишет РИА Новости.

Коллективные силы организации начали подготовку к учениям, которые состоятся в ближайшие месяцы.

Отмечается, что они пройдут возле таджикско-афганской границы.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии российского Министерства иностранных дел Замир Кабулов рассказал, что у Москвы есть запасной план действий на случай неожиданного разворота событий на афганской территории.

15 августа представители радикального движения «Талибан» (запрещено на территории России) заявили о взятии под контроль всего Афганистана. Боевики отметили, что в ближайшее время объявят из президентского дворца о создании Исламского Эмирата Афганистан.