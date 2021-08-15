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Талибы анонсировали возрождение Исламского Эмирата Афганистан

Талибы в ближайшее время объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан
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Фото: Stringer / Reuters

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) заявили, что в ближайшее время объявят из президентского дворца о создании Исламского Эмирата Афганистан. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя движения.

Именно так называлось государство, существовавшее с 1996 по 2001 года и контролировавшее большую часть Афганистана.

Ранее сообщалось, что талибы вошли в президентский дворец в Кабуле после того, как президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и улетел в Таджикистан, откуда направится в третью страну — конечный пункт не уточняется.

15 августа боевики «Талибана» вплотную подошли к Кабулу и окружили город. Кроме того, «Талибан» объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Совет передаст власть талибам.

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