Президент Афганистана улетел в Таджикистан

Президент Афганистана Ашраф Гани улетел из Кабула в Таджикистан. Об этом сообщил информагентству «Азия-Плюс» чиновник в правительстве Саджад Нуристани.

Чиновник рассказал, что Гани вылетит в третью страну после прибытия в Таджикистан. Конечный пункт не уточняется. По словам Нуристани, президента сопровождают его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.

Ранее было объявлено, что Гани сложит с себя президентские полномочия после переговоров с представителями радикального движения «Талибан» (запрещено в России) в президентском дворце в Кабуле. Передача власти должна произойти сегодня, 15 августа.

«Талибан» днем 15 августа объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана.