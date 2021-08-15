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Президент Афганистана улетел в Таджикистан

Президент Афганистана Ашраф Гани улетел из Кабула в Таджикистан
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Фото: Globallookpress.com

Президент Афганистана Ашраф Гани улетел из Кабула в Таджикистан. Об этом сообщил информагентству «Азия-Плюс» чиновник в правительстве Саджад Нуристани.

Чиновник рассказал, что Гани вылетит в третью страну после прибытия в Таджикистан. Конечный пункт не уточняется. По словам Нуристани, президента сопровождают его советник по национальной безопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.

Ранее было объявлено, что Гани сложит с себя президентские полномочия после переговоров с представителями радикального движения «Талибан» (запрещено в России) в президентском дворце в Кабуле. Передача власти должна произойти сегодня, 15 августа.

«Талибан» днем 15 августа объявил об установлении контроля на всей территории Афганистана.

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