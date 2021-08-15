Советники президента Афганистана прибыли в аэропорт Кабула для вылета из страны

Несколько высокопоставленных чиновников Афганистана прибыли в аэропорт Кабула и ожидают вылета из страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в аэропорту.

По информации издания, в столичном аэропорту, в частности, находятся советники президента Афганистана Ашрафа Гани. Они разместились в зале для VIP-персон. Ожидается, что афганские госслужащие покинут республику в ближайшее время. Их конечный пункт назначения на данный момент неизвестен.

Ранее представители радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) заявили о захвате всей территории Афганистана. Боевики прибыли в президентский дворец в Кабуле на переговоры с государственными лидерами с целью передачи власти. После этого президент республики подал в отставку, в стране начали формировать временное правительство.