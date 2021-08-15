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Самолет специального летного отряда «Россия» вылетел в сторону Афганистана

Борт Ту-204 специального летного отряда «Россия» вылетел из Москвы в сторону Афганистана
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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» вылетел из аэропорта Внуково в Москве и на данный момент направляется в сторону Афганистана. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Речь идет о борте Ту-204. Авторы канала предположили, что самолет направили в афганскую столицу для вывоза сотрудников российской дипмиссии. Однако агентство ТАСС опровергло эту информацию.

Ранее стало известно, что талибы уже вошли в афганскую столицу и начали наступление по всем направлениям. Они прибыли в президентский дворец для переговоров с действующими властями страны. Президент Афганистана Ашраф Гани намерен сложить с себя полномочия главы государства 15 августа.

До этого директор второго департамента Азии МИД России и спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что лидеры радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) гарантировали безопасность посольствам России и других стран в Афганистане. Он подчеркнул, что российские власти не планируют эвакуировать сотрудников дипмиссии из Кабула в ближайшее время.

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