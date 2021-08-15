Единственный маршал Афганистана сбежал после наступления талибов

Единственный маршал Афганистана, этнический узбек Абдул Рашид Дустум сбежал из страны в Узбекистан после наступления боевиков радикального движения «Талибан» (запрещено в России) на афганскую провинцию Балх. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на местного журналиста.

По данным собеседника агентства, Дустум находился в административном центре Балха городе Мазари-Шариф. После того, как столицу провинции заняли талибы, маршал вместе со своим окружением, а также рядом местных чиновников и военнослужащих решил покинуть населенный пункт.

В ночь с субботы на воскресенье группа афганцев перешла узбекско-афганскую границу через пункт пропуска на мосту Дружбы через Амударью. После этого Дустум направился в узбекский город Термез, который располагается примерно в 10 километрах от границы между двумя странами.

Власти Узбекистана пока официально не подтвердили информацию о нахождении афганского маршала на территории страны.

Дустум — скандально известная фигура в Афганистане. 64-летний генерал начал службу в афганской армии еще в годы существования просоветской Демократической Республики Афганистан (ДРА), учился в Ташкенте и Москве. После падения социалистического правительства генерал отступил на север Афганистана, где создал фактически независимое государство, иногда называемое «Дустумистаном». Популярность генерала у местного населения связана с его национальностью. Будучи узбеком, Дустум пользуется доверием непуштунского населения севера страны.

В 1996 году, после захвата большей части Афганистана, генерал бежал из страны, но вернулся в 2001 году, после американского вторжения. Существуют сведения, что Дустум причастен к казням сотен сторонников движения «Талибан», а также армейских дезертиров. С 2014 по 2020 год он был вице-президентом страны. Помимо обвинений в жестокости к своим врагам, противники генерала обвиняют его в пристрастии к алкоголю и в мужеложестве.

