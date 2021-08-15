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Афганский политик сообщил о заговоре талибов и предрек падение Кабула

Афганский политик Атто Мухаммади Нур заявил, что талибы захватили Балх благодаря заговору
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Фото: Reuters

Афганский политик Атто Мухаммади Нур сообщил, что талибы с помощью заговора захватили северо-западную провинцию Балх в результате масштабного заговора и предрек падение Кабула. Об этом стало известно РИА Новости.

По его словам, несмотря на сопротивление, все наряжение правительства и сил обороны и безопасности Афганистана было передано талибам «в результате масштабного организованного и малодушного заговора».

Политик заявил, что цель заговора состояла в том, чтобы «заманить в ловушку» его и другого афганского политического деятеля, маршала Абдул-Рашида Дустума, который был вице-президентом Афганистана с 2014 по 2020 год.

Нур подчеркнул, что цель не была достигнута. Сейчас он, Дустум и ряд других представителей власти находятся в безопасности. При этом политик считает, что «заговор, в результате которого пал Балх, очень глубок», и теперь он грозит и Кабулу.

Ранее стало известно, что, по неподтвержденным данным, талибы подобрались к Международному аэропорту Кабула. Они находятся всего в 20 километрах от аэропорта, который сейчас стал крупнейшим в современной истории центром эвакуации иностранцев. Туда прибывают американские и британские военные для обеспечения безопасности полного исхода граждан стран Запада из Афганистана.

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