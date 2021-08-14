Талибы взяли под контроль почти весь Афганистан

Представители «Талибана» взяли под контроль около 90 процентов территории Афганистана

Боевики радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) на данный момент взяли под контроль около 90 процентов территории Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на иранскую телерадиовещательную корпорацию IRIB.

По данным телеканала, сейчас правительственные войска контролируют лишь Кабул и одноименную провинцию.

Ранее сообщалось, что талибы захватили столицы еще нескольких провинций и приблизились к столице Афганистана Кабулу. Им удалось захватить столицу располагающейся у границы с Пакистаном провинции Пактика Шарану. Кроме того, бойцы «Талибана» подошли к району Чар Асиаб.

После объявления о выводе американских войск террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России) начала стремительное наступление на позиции афганской армии. Положение правительства Афганистана с каждым днем становится все критичнее. За последнюю неделю талибы смогли захватить столицы 16 провинций.